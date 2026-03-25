25 Marzo, 2026
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“Elvira”

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Elvira al teatro di Canale

Comunicato stampa

S. P. Q. M. APS e UILT Lazio – Unione Italiana Libero Teatro Lazio – Unione Italiana Libero Teatro

presentano:

​🎭 “ELVIRA”: Un dramma di passione e libertà nella Roma di fine ‘800
Scritto e diretto da Carlo Selmi

​La Trama:
​Ambientato in una Roma di fine Ottocento, in bilico tra ambizioni europee e radici popolari, lo spettacolo racconta la vera storia di Elvira Natalia Fraternali. Vittima di un matrimonio combinato con il cinico Conte Ercole Leoni, Elvira vedrà la sua vita cambiare per sempre dopo l’incontro folgorante con il “Vate”, Gabriele D’Annunzio.
​Non è solo una storia d’amore, ma il percorso di una donna che sceglie di ribellarsi al proprio destino per diventare padrona di se stessa, tra scontri interiori e figure storiche che hanno segnato un’epoca.

​📅 ​Quando: Domenica 29 Marzo 2026
​Orario: ore 17:30
​Dove: TMF Teatro Maurizio Fiorani Il Teatro di Canale Monterano (Via della Scuola Materna)
📞 Info e prenotazioni: 328 6748785 – 380 462 0311

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