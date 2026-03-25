Civitavecchia, inaugurazione del nuovo Campo da basket del Pincio: appuntamento il 28 marzo alle ore 10.30

Comunicato stampa Congiunto

Il Comune e la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS sono lieti di annunciare l’inaugurazione del nuovo Campo da basket del Pincio, un importante intervento dedicato allo sport e alla riqualificazione degli spazi urbani, realizzato nell’ambito del progetto E[AR]TH. La progettazione è stata curata dalla Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS, mentre la realizzazione e il finanziamento dell’opera sono stati portati avanti congiuntamente dalla Fondazione e dal Comune di Civitavecchia, a testimonianza di una proficua collaborazione istituzionale.

L’evento si terrà sabato 28 marzo 2026 e prenderà il via alle ore 10:30 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle ore 11:00 sarà invece previsto il simbolico “primo canestro”, momento inaugurale che segnerà ufficialmente l’apertura del nuovo spazio alla cittadinanza.

Saranno presenti il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, il Delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, il Vicepresidente della Fondazione Molinari, Mario Molinari, il membro del Consiglio di amministrazione, Giorgio Cristiani, nonché l’ex cestista Alessandro Cittadini.

Il nuovo spazio rappresenta un punto di riferimento per i giovani, per le famiglie e per gli appassionati di sport, offrendo un’area moderna, accessibile e inclusiva, pensata per promuovere aggregazione sociale, benessere e stili di vita sani.

”Con l’inaugurazione del Campo del Pincio restituiamo alla città uno spazio rinnovato e vitale, che sarà luogo di incontro, di crescita e di condivisione – dichiara il sindaco Marco Piendibene –. Questo progetto dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra le istituzioni e le realtà del territorio per realizzare interventi concreti a beneficio della collettività”.

Soddisfazione anche da parte del delegato allo sport, Patrizio Pacifico: ”Questo campo è molto più di un impianto sportivo: è un investimento sui giovani e sul futuro della città. Vogliamo che diventi un punto di riferimento per lo sport all’aperto, accessibile a tutti e capace di favorire inclusione e partecipazione”.

“Questo intervento nasce da una volontà che la Fondazione porta avanti da tempo – dichiara Mario Molinari, vicepresidente della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS –: restituire alla città uno spazio storico, dove diverse generazioni di ragazzi sono cresciute e hanno giocato. Il nostro obiettivo è stato fin dall’inizio quello di far tornare bambini e ragazzi a vivere gli spazi all’aperto, creando un luogo di aggregazione e socializzazione capace anche di educare al rispetto della cosa pubblica.

Oggi consegniamo alla città un campo di alta qualità, realizzato da una delle migliori aziende in Italia nel settore, che rappresenta un’opportunità concreta per tutti i giovani del territorio. Un campo che tornerà ad essere vissuto ogni giorno, diventando un punto di riferimento per i ragazzi della città.

Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno di tanti cittadini che credono nella Fondazione e che contribuiscono attraverso il 5×1000 e le nostre campagne di raccolta fondi, oltre all’impegno diretto della Fondazione stessa. Siamo felici di poter restituire un luogo dove si potrà tornare ad organizzare tornei e momenti di condivisione per tutta la comunità”.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di festa e di condivisione, che segna un nuovo passo nel percorso di valorizzazione degli spazi pubblici e della pratica sportiva a Civitavecchia.