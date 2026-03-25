Cerveteri, approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei Rioni

Comunicato stampa

Cerveteri, 24 marzo – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, nella sessione di ieri sera, il nuovo regolamento dei Rioni, segnando un passaggio significativo per la valorizzazione della vita sociale e culturale cittadina.

«Ieri sera abbiamo approvato qualcosa che va ben oltre un semplice regolamento, – dichiara l’Assessore ai Rioni, Manuele Parroccini – è il punto di arrivo di un percorso costruito nel tempo, fatto di confronto, ascolto e lavoro condiviso».

I Rioni rappresentano da anni una componente fondamentale del tessuto cittadino di Cerveteri, grazie all’impegno volontario di numerosi cittadini che mantengono vive tradizioni, identità e senso di appartenenza. Con il nuovo regolamento, l’Amministrazione comunale ha inteso riconoscere e valorizzare questo patrimonio, fornendo al contempo una struttura chiara e condivisa.

«Con questo regolamento, abbiamo scelto di dare ai Rioni un quadro di riferimento definito, nel rispetto delle loro autonomie ma all’interno di regole condivise – prosegue Parroccini – Un sentito ringraziamento ai Presidenti dei Rioni, il cui coinvolgimento è stato determinante e concreto nella definizione del testo».

L’Assessore ha inoltre evidenziato un dato significativo sul piano della partecipazione: «Se in passato la partecipazione era limitata a pochi Rioni, oggi registriamo una presenza completa, attiva e collaborativa. La partecipazione alla consegna dei temi dei carri ne è una chiara dimostrazione».

«Questo regolamento rappresenta un passaggio importante anche dal punto di vista culturale – interviene anche l’Assessora alla Cultura, Francesca Cennerilli – perché riconosce formalmente il ruolo dei Rioni come custodi delle tradizioni locali e motore della partecipazione cittadina. È uno strumento che rafforza il legame tra istituzioni e comunità, valorizzando il lavoro di tanti volontari e promuovendo una visione condivisa della nostra identità».

«L’approvazione del Regolamento dei Rioni – conclude il Sindaco Elena Gubetti – non è solo un passaggio burocratico, ma un riconoscimento ufficiale a chi costituisce il cuore pulsante della nostra identità.

Voglio ringraziare sentitamente l’Assessore Manuele Parroccini e l’Assessore Francesca Cennerilli per l’impegno profuso nel redigere questo testo, ma il mio ringraziamento più profondo va ai Rionali. Grazie per il vostro contributo prezioso: il vostro impegno non si limita a custodire gelosamente le nostre tradizioni, ma ha il merito straordinario di renderle vive ogni giorno. I Rioni rappresentano un presidio sociale fondamentale. Il lavoro che svolgete per la comunità di Cerveteri, spesso silenzioso e volontario, è ciò che tiene unite le persone».