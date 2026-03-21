21 Marzo, 2026
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Bracciano, O𝐩𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢 𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨: 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐚: 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐬𝐩𝐚𝐳𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢, 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞, 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐨𝐜𝐜𝐚𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞. a Bracciano

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il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Come amministrazione comunale stiamo portando avanti, anno dopo anno, un impegno che considero fondamentale per la qualità della vita nella nostra città e di tutti i suoi quartieri.
È in corso l’intervento nei Parchi e Verde Urbano: un lavoro concreto e continuo che ci vede impegnati tutto l’anno nella cura, manutenzione e valorizzazione delle aree verdi e dei parchi cittadini. Spazi che non sono solo luoghi fisici, ma veri punti di incontro, socialità e benessere per tutti, a partire dai più piccoli.
Gli interventi stanno interessando diverse zone della città …e molte altre aree che progressivamente saranno coinvolte.
Sono stati, inoltre, effettuati diversi interventi di manutenzione, sostituzione e nuova installazione di arredi nelle aree giochi (via Cavour, via delle Palme, Traversa Borsellino, via Pratigliolo) e ottenuti due finanziamenti per proseguire in questa direzione.
È prevista l’installazione di un’area fitness e di giochi inclusivi a Bracciano Nuova.
Si tratta di un impegno costante, che portiamo avanti, con attenzione e responsabilità, perché crediamo che il decoro urbano e la cura del verde siano elementi essenziali per rendere Bracciano sempre più vivibile e accogliente.
Continuiamo a lavorare, giorno dopo giorno, per prenderci cura della nostra comunità.

 
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