17 Marzo, 2026
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Al Teatro Fiorani di Canale, “PANDORA L’origine”

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Pandora al teatro Fiorani di canale

Comunicato stampa

Sabato 21 marzo ore 21.00
Premio TMF
TMF Teatro Maurizio Fiorani

Scritto e diretto da Angela Ricci.

C’è una linea ostinata e coerente che attraversa il teatro di Angela Ricci: il mito come insegnamento cui guardare oggi, il femminile come nucleo necessario e antico, l’emozione come linfa vitale che plasma e costruisce senso. Il mito, nell’animo di questa delicata e visionaria regista, è infatti materia viva, capace di affascinare ancora oggi per la sua capacità di aprire sempre a una nuova visione del mondo. In Pandora – L’origine, questa materia prende la forma di una domanda antica e ancora irrisolta: Perché il femminile viene raccontato nei secoli dei secoli come origine del male? (by Virginia Rifilato, Inside Magazine)

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