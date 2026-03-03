Comunicato stampa

Ieri si è conclusa la XXXVI edizione del Campionato Invernale 2025/2026 organizzato dal Circolo Nautico Riva di Traiano, appuntamento ormai consolidato per la vela d’altura del nostro territorio. Sono state 32 le imbarcazioni partecipanti, impegnate in otto giornate di regata nello specchio d’acqua compreso tra Civitavecchia e Santa Severa, in un calendario che ha unito agonismo, passione sportiva e valorizzazione del litorale.

A rappresentare l’Amministrazione comunale erano presenti l’Assessore al Turismo e al Lavoro Piero Alessi e la consigliera Lucia Aprea, a testimonianza dell’attenzione del Comune verso iniziative sportive capaci di generare partecipazione, promozione dell’immagine della città e ricadute positive anche in termini di accoglienza e indotto.

“Il Campionato Invernale di Riva di Traiano è un evento che ogni anno rafforza il legame tra sport, mare e territorio – dichiara l’Assessore Piero Alessi –. La collaborazione tra Comune di Civitavecchia e Circolo Nautico Riva di Traiano va nella direzione di sostenere iniziative di qualità che portano persone, energie e visibilità, contribuendo a valorizzare la nostra costa e la cultura del mare.”

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento al Circolo Nautico Riva di Traiano, agli organizzatori, ai comitati di regata e a tutti gli equipaggi che hanno animato l’edizione 2025/2026, confermando la disponibilità a proseguire un percorso di collaborazione orientato alla promozione dello sport e alla crescita dell’offerta turistica e culturale legata al mare.