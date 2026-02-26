Referendum sulla giustizia: a Bracciano il primo incontro del Comitato per il No con Massimo Giannini giornalista de “La Repubblica”.

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Bracciano ha ufficializzato la propria adesione al Comitato per il No al referendum sulla giustizia, affiancando le altre forze politiche e le associazioni attive sul territorio.

Il primo appuntamento pubblico del Comitato è fissato per sabato 28 febbraio alle 18.00, al Teatro Delia Scala, dove si terrà un confronto sul referendum del 22 e 23 marzo.

All’incontro saranno protagonisti: Dario Cavinato (Referente per il Comitato), Massimo Giannini, giornalista e opinionista de La Repubblica e Valerio Savio, esponente di Magistratura Democratica – Esecutivo di Roma.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e punta a offrire un momento di approfondimento e dibattito sul tema della riforma della giustizia.

Circolo PD di Bracciano