PICCOLI COMUNI: EFFICIENZA E ALTA QUALITA’ DELLA VITA

Dal profilo Facebook del Comune di Canale
Oggi a Roma, al Centro Congressi La Nuvola, gli Stati Generali dei Piccoli Comuni.
Qualche dato:
– in Italia sono 9,6 milioni i cittadini a vivere in un piccolo comune, distribuiti su 5.521 Comuni, che coprono il 55% del territorio nazionale.
– il 94% dei Comuni sotto i 5.000 abitanti sono in equilibrio di Bilancio, con un avanzo aggregato di 1,8 miliardi e un saldo positivo di 1,6 miliardi.
– il 47% della potenza rinnovabile nazionale e il 93% delle specialità alimentari tipiche si trovano nei piccoli comuni.
– i piccoli comuni hanno sostenuto il 27% degli investimenti PNRR
– nei piccoli comuni lavorano 53.228 dipendenti. Dodici anni fa erano quasi 62 mila: –13,9%.
– i piccoli comuni hanno un consumo di suolo del 6,6% contro una media nazionale del 10%.
Nonostante tutto, i piccoli Comuni mantengono alto il benessere percepito, grazie a relazioni, lavoro e qualità della vita. Nonostante le difficoltà, in Italia i Piccoli Comuni restano il presidio più vicino alle Comunità.