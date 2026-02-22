𝗖𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼: 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗻𝗼 𝘀𝗶𝗹𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗯𝗼𝗿𝗴𝗼 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝘀𝗼

Dal profilo Facebook del Comune di Canale

Immerso nella natura incontaminata della Riserva Naturale Monterano, Canale Monterano è un luogo dal fascino avvolgente e magnetico, un antico borgo medievale che conserva un’anima intensa e ancestrale che si percepisce passeggiando.

Chiese che testimoniano la storia, come la Chiesa del Convento di San Bonaventura, antiche fontane come la Fontana del Leone attribuita alla scuola del Bernini, resti di palazzi nobiliari e scorci suggestivi e dal fascino particolare, Canale Monterano racconta secoli di storia medievale e rinascimentale.

Sentieri, boschi, cascate e panorami sconfinati rendono questo borgo una meta ideale per chi ama il turismo lento, la fotografia e l’autenticità di un passato “dormiente”, testimonianza di una storia che rimarrà sempre presente nella memoria e nel territorio.

Un luogo dal fascino particolare in cui la storia rivive in ogni scoperta, in ogni resto, ricordo di vita e tradizioni autentiche.