19 Febbraio, 2026
Il 7 marzo Civitavecchia ospita le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento: sopralluogo all’Aula Pucci

Comunicato stampa

Civitavecchia, 19 febbraio 2026 – Si è svolto questa mattina il sopralluogo presso l’Aula Pucci, che sabato 7 marzo ospiterà le semifinali delle Olimpiadi della Cultura e del Talento, campionato dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Le semifinali in programma a Civitavecchia riguarderanno le scuole provenienti dal Centro Italia.
Al sopralluogo hanno preso parte la Vicesindaca e Assessore all’Istruzione Stefania Tinti, insieme a Rino Canfora, coordinatore delle semifinali Centro Italia per le Olimpiadi della Cultura e del Talento, Elettra Antonucci, vicepresidente delle Olimpiadi, e Roberto Cito, responsabile informatica delle Olimpiadi.
Nel corso della visita sono stati verificati spazi e aspetti organizzativi per garantire la migliore accoglienza a studenti, docenti, accompagnatori e organizzatori, in vista di un appuntamento che porterà in città partecipanti da diverse realtà del Paese.
“Per Civitavecchia è una gioia particolare – dichiara la Vicesindaca Stefania Tinti – perché le Olimpiadi della Cultura e del Talento sono nate proprio qui: dopo tanti anni, è bello poter dire che tornano a casa. È un evento che parla ai nostri ragazzi nel modo più giusto: li invita a mettersi in gioco, a far emergere conoscenze e passioni, e a vivere una competizione sana che fa crescere. Come Amministrazione siamo felici di accogliere studenti e scuole del Centro Italia e ci stiamo impegnando perché il 7 marzo tutto sia organizzato al meglio”.
Da parte dell’organizzazione è stata espressa soddisfazione per il ritorno a Civitavecchia, con l’auspicio che questo appuntamento possa ricostruire un rapporto duraturo con la città.
