Rimborsi per attività sportive rivolti a persone con disabilità: pubblicato l’avviso pubblico

Civitavecchia

Comunicato stampa

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n.6100 del 19/12/2025, l’Amministrazione Comunale ha previsto di erogare dei contributi economici, a titolo di rimborso, per l’iscrizione e per la frequenza da parte di persone in condizione di disabilità, residenti nel comune di Civitavecchia, di attività sportive, organizzate nel territorio comunale, al fine di contribuire alle spese sostenute dalle famiglie.
Tali attività devono essere state svolte nell’arco del periodo Gennaio 2025 – Dicembre 2025, presso Società/Associazioni sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o ad un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.
Possono accedere ai contributi economici i cittadini che, in virtù della propria disabilità, abbiano praticato attività sportiva e non abbiano richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni economiche da parte di qualsiasi altro ente pubblico e/o privato per l’esercizio dell’attività sportiva, nel corso dell’anno 2025.
I requisiti necessari per l’accesso ai contributi economici comprendono la residenza nel Comune di Civitavecchia, il possesso della certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap (ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992) , la documentazione attestante i costi sostenuti per le attività sportive comprensiva di iscrizione (ove prevista) e un valore ISEE non superiore a 25.000 euro.
Gli interessati potranno presentare la richiesta esclusivamente in modalità telematica, a partire dalle ore 11.00 del 10 febbraio 2026 ed entro le ore 13.00 del 3 marzo 2026; la domanda può essere compilata mediante la piattaforma elixForms, collegandosi direttamente al seguente link:
«Attraverso questo intervento – dichiara il delegato allo Sport Patrizio Pacifico – si rafforza l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere lo sport come strumento di inclusione, di benessere e di partecipazione. Favorire l’accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità significa promuovere le pari opportunità e valorizzare il ruolo sociale dello sport nella comunità tutta».
