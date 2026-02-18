INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE, TRA BRACCIANO E MANZIANA

Si apprende che intorno alle ore 16, sulla via Braccianese al km 27,800, tra Manziana e Bracciano, si è verificato un grave incidente che ha reso necessaria l’interruzione della circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe verificato uno scontro tra un’auto e un autobus della linea Cotral; le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti, così come non si hanno notizie degli occupanti i due veicoli.

L’evento, verificato in un orario di alto flusso della circolazione, ha provocato lunghe code e costretto gran parte degli utenti della strada a delle deviazioni durante le operazioni di rilevamento del sinistro da parte delle forze dell’ordine.

La redazione