18 Febbraio, 2026
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomePrimo piano

INCIDENTE SULLA VIA BRACCIANESE, TRA BRACCIANO E MANZIANA

0
1058
incidente sulla via Braccianese tra Manziana e Bracciano

Si apprende che intorno alle ore 16, sulla via Braccianese al km 27,800, tra Manziana e Bracciano, si è verificato un grave incidente che ha reso necessaria l’interruzione della circolazione in entrambi i sensi di marcia.

Secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe verificato uno scontro tra un’auto e un autobus della linea Cotral; le dinamiche del sinistro sono ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti, così come non si hanno notizie degli occupanti i due veicoli.

L’evento, verificato in un orario di alto flusso della circolazione, ha provocato lunghe code e costretto gran parte degli utenti della strada a delle deviazioni durante le operazioni di rilevamento del sinistro da parte delle forze dell’ordine.

 

La redazione

Articolo precedente
Prosegue la rassegna letteraria presso la Biblioteca Comunale di Oriolo Romano
Articolo successivo
Proroga iscrizioni all’istituto alberghiero di Ladispoli

Ultimi articoli

Politica

COMMERCIO, TORQUATI-MARTELLI (MUN XV): “PUBBLICATI BANDI PER MERCATI DIODATI E MONTELEONE, UN ALTRO PASSO FONDAMENTALE PER RILANCIO SETTORE”

Politica

Fontana di Trevi, Cgil Roma e Lazio: personale di accoglienza sottopagato. Gualtieri intervenga

Cultura

GIUSEPPE CONZO PRESENTA A CERVETERI IL SUO ROMANZO: “LA FORZA DI RICOMINCIARE”.

Cultura

Alla Biblioteca di Ladispoli, appuntamento con “Comprendere l’arte”

Sanità

Asl Roma 4 – Ringraziamento dottor Roberto Di Cicco

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it