Comunicato Assemblea delle donne e delle Libere soggettività Ladispoli-Cerveteri

Associazione donne Cerveteri e Ladispoli

L’assemblea delle donne e delle soggettività LGBPTQIAP+ che si costituisce nei consultori è un organo di proposta e controllo a livello territoriale. Non ha una struttura gerarchica ed è autonoma da partiti e associazioni.
Le assemblee sono spazio:
• di monitoraggio e interlocuzione privilegiate rispetto alle attività del consultorio
* di elaborazione di iniziative aperte a favorire la partecipazione e propositive
* di rispetto delle finalità del servizio nel territorio

L’assemblea delle donne e delle libere soggettività dei Consultori di Ladispoli e Cerveteri opera in questi territori.
Abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto per segnalare problemi e disfunzionalità riscontrate nell’attività di questi Consultori per migliorare i loro servizi e la nostra qualità di vita, scrivendo a questo indirizzo email: assembleadelledonneaslrm@gmail.com.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

