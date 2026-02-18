Comunicato Assemblea delle donne e delle Libere soggettività Ladispoli-Cerveteri

Comunicato stampa

L’assemblea delle donne e delle soggettività LGBPTQIAP+ che si costituisce nei consultori è un organo di proposta e controllo a livello territoriale. Non ha una struttura gerarchica ed è autonoma da partiti e associazioni.

Le assemblee sono spazio:

• di monitoraggio e interlocuzione privilegiate rispetto alle attività del consultorio

* di elaborazione di iniziative aperte a favorire la partecipazione e propositive

* di rispetto delle finalità del servizio nel territorio

L’assemblea delle donne e delle libere soggettività dei Consultori di Ladispoli e Cerveteri opera in questi territori.

Abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto per segnalare problemi e disfunzionalità riscontrate nell’attività di questi Consultori per migliorare i loro servizi e la nostra qualità di vita, scrivendo a questo indirizzo email: assembleadelledonneaslrm@ gmail.com.