18 Febbraio, 2026
Bracciano, Riccioni (FI): Cittadini senza acqua potabile, situazione inaccettabile

Riccioni, FI, denuncia mancanza acqua potabile a Bracciano

Comunicato stampa

Bracciano, 17 febbraio 2026 – “A Bracciano le interruzioni dell’erogazione dell’acqua potabile sono sempre più frequenti e molto spesso senza nessun preavviso, oltretutto in orari estremamente critici, in questi giorni molti i cittadini sono dovuti andare al lavoro senza nemmeno potersi lavare, questo è inaccettabile.

Stesso discorso per i ragazzi che sono dovuti andare a scuola. I cittadini stanno insorgendo sui social, oggi in molte zone del paese l’erogazione dell’acqua è stata interrotta dalle 7 del mattino, senza nessun avviso. Il sindaco dov’è? Perché non interviene, pretendendo professionalità e rispetto da Acea che gestisce l’acqua di Bracciano?

Quali sono le difficoltà? Pozzi come ‘La Fiora’ sempre estremamente ricchi di acqua che non riescono più a garantire il fabbisogno d’acqua del paese. Si tratta di una cattiva gestione, di mancanza di manutenzione o di poca conoscenza della rete idrica e assenza di sinergia tra il Comune di Bracciano e Acea?

Il Sindaco pretenda di essere continuamente aggiornato, sulla situazione dei pozzi e della rete idrica del paese, è inaccettabile che i cittadini di Bracciano debbano subire questi continui disservizi. La privatizzazione dell’acqua dal 2016 ha portato un importante incremento nei costi, abbiamo subito il passaggio ad Acea, l’amministrazione di allora decise di non opporsi, si sperava almeno che un colosso come Acea potesse essere in grado di migliorare la rete idrica del paese, invece dopo 10 anni, la situazione è sempre peggio.
Il Sindaco si faccia sentire, i cittadini di Bracciano meritano rispetto”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale di Bracciano, Roberta Riccioni.

