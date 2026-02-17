Comunicato stampa

Dopo la grande partecipazione all’assemblea di giovedì scorso sentiamo il dovere politico di sintetizzare con chiarezza la nostra posizione e, soprattutto, le azioni concrete che riteniamo necessarie per contrastare la realizzazione del biodigestore a Civitavecchia.

La partecipazione vista è un patrimonio straordinario che non può disperdersi. Al contrario, va moltiplicata. Dobbiamo trasformare questa energia in un coinvolgimento esponenziale dell’intera cittadinanza, informando, spiegando, parlando con ogni quartiere, ogni famiglia, ogni lavoratore. Questa battaglia non può restare confinata a una parte della città: deve diventare patrimonio collettivo.

Le informazioni scientifiche e sanitarie illustrate dal dottor Mocci sui rischi e sulla nocività di questo tipo di impianto devono essere tradotte in uno strumento chiaro e accessibile. Proponiamo la realizzazione di un volantino informativo da distribuire capillarmente: nelle scuole, nelle piazze, nei mercati, nei quartieri. Serve un’operazione di verità e consapevolezza. La cittadinanza deve sapere.

Il passo successivo deve essere la convocazione di un Consiglio Comunale aperto. L’Aula Pucci deve essere piena, stracolma, con la cittadinanza presente anche all’esterno, dotando l’area di amplificazione affinché nessuna voce resti fuori. Le istituzioni devono guardare negli occhi la città.

In quel Consiglio Comunale aperto, maggioranza e opposizione devono assumersi una responsabilità storica: esprimere una posizione di netta contrarietà al biodigestore, senza ambiguità e senza tentennamenti. Servono decisioni inequivocabili e un percorso chiaro per evitare l’ennesima servitù imposta al nostro territorio.