16 Febbraio, 2026
 LITORALE OGGI, LA NUOVA RICETTA DEGLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI

Riceviamo e pubblichiamo
E’ sul numero di febbraio di “Litorale Oggi” la nuova ricetta realizzata dagli studenti dell’ Alberghiero di Ladispoli nell’ambito del progetto di collaborazione fra l’Istituto di via Federici e la testata Litorale Oggi, presente sul territorio da quasi vent’anni. Un’iniziativa che nasce dalla consolidata vocazione dell’Alberghiero al dialogo con la città e con le sue realtà istituzionali e culturali.
“Si tratta di un’attività finalizzata da un lato a mettere alla prova le conoscenze e competenze acquisite dai nostri studenti, favorendo la loro crescita professionale – ha spiegato il Prof. Domenico Falzarano, Docente di Enogastronomia e promotore del Progetto – dall’altro a raccontare dall’interno la scuola, costruendo reti e sinergie concrete e trasformando la formazione in un’esperienza viva e partecipata”.
Le ricette, ispirate alla tradizione locale o reinterpretate in chiave innovativa, sono pubblicate periodicamente da Litorale Oggi, offrendo ai lettori nuovi spunti per le proprie preparazioni. E dopo l’esordio di novembre con il “Raviolo ripieno di ricotta e porcini, crema di zucca allo zenzero e pancetta croccante”, la nuova ricetta proposta dallo studente Fabio Massimo Occhiena è “Paccheri con zucca, baccalà e semi di zucca”.
“Torneremo presto sulle pagine di Litorale Oggi – hanno promesso gli studenti – con nuove preparazioni, frutto della creatività e della passione che ogni giorno portiamo in cucina”.
