Boat Days: a Civitavecchia la quinta edizione del “parco giochi” dei veri appassionati di mare, con espositori sold out

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo quattro edizioni di successo e con il sold out degli espositori già raggiunto, Boat Days approda a Civitavecchia con la sua quinta edizione, in programma dal 20 al 22 marzo e dal 27 al 29 marzo 2026. Due weekend interamente dedicati al mare e alla nautica da diporto, in un evento che trasforma la città in un grande spazio espositivo a cielo aperto. Gommoni, imbarcazioni, motori fuoribordo, accessori e sport acquatici animeranno un percorso espositivo diffuso, che avrà come protagonista assoluto il mare e il suo profondo legame con il territorio.

Il percorso prenderà il via da Piazza della Vita e si snoderà sotto lo scenografico Forte Michelangelo, dove saranno presenti le federazioni sportive con attività legate al mare, tra dimostrazioni e momenti informativi aperti al pubblico.

L’area espositiva proseguirà poi sul Molo San Giovanni Paolo II, con imbarcazioni, gommoni, fuoribordo, motori entrobordo ed entrofuoribordo per giungere infine nei pressi dello storico Muro di Bonifacio VIII. Lungo il muro, una vasta esposizione di imbarcazioni, di gommoni e di motori fuoribordo, con la prestigiosa Fontana del Vanvitelli a fare da cornice ad un itinerario unico tra mare, storia e innovazione.

I visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino le numerose attività sportive legate al mare e di incontrare gli operatori della nautica da diporto.

Il mare di Civitavecchia diventerà così la scenografia di un vero e proprio “parco giochi” per gli amanti del mare, dove ogni area invita a toccare con mano modelli e tecnologie, a confrontarsi con professionisti e a condividere la stessa passione.

Che si tratti di diportisti, di pescatori o di semplici innamorati del mare, Boat Days saprà far sentire tutti come bambini in un grande parco divertimenti fatto di innovazione e di vento salato.

Boat Days si conferma così un appuntamento di riferimento per il settore nautico, capace di rinnovarsi e di guardare al futuro con visione e con concretezza.

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

E se Boat Days apre le sue porte gratuitamente per tutta la durata dell’evento, nel primo weekend di sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 l’esperienza si arricchisce ulteriormente grazie alle Giornate FAI di Primavera: anche il Forte Michelangelo sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Un’occasione speciale per vivere il mare e la nautica senza barriere, unendo alla passione per l’acqua la scoperta di uno dei simboli storici più importanti di Civitavecchia, l’imponente fortezza cinquecentesca voluta da Papa Giulio II.

Boat Days è organizzato dal Consorzio Mare Lazio, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e con il contributo del Comune di Civitavecchia.

L’evento gode del patrocinio di Confindustria Nautica, Guardia Costiera, Regione Lazio, Sport e Salute, CONI, Federazione Italiana Vela, Lega Navale Italiana, Federazione Italiana Canoa Kayak, Federazione Italiana Nuoto e Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard.

Tecnical Partners di questa edizione IDI farmaceutici, Idisole, Orsolini e Toio.