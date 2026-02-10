10 Febbraio, 2026
Comitato per il NO al referendum: sabato 14 Febbraio ad Anguillara

Per iniziativa dell’ANPI di Anguillara si terrà sabato 14 febbraio una assemblea pubblica per lanciare il Comitato per il NO al referendum sulla magistratura, dalle 11 alle 13 presso l’ex Consorzio Agraria, nei pressi della stazione ferroviaria.

Dopo le relazioni introduttive si apriranno gli interventi, durante i quali forze politiche e associazioni, oltre che singoli cittadini, potranno dare la loro adesione al Comitato che così si costituirà formalmente.

Ricordiamo che L’ufficio centrale presso la Corte di Cassazione ha accolto il nuovo quesito nella versione formulata dai 15 giuristi promotori della raccolta di firme di 500mila cittadini. La nuova versione aggiunge al quesito originario il riferimento agli articoli della Costituzione modificati.

Il quesito originario recitava: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”.

Nella nuova formulazione, si aggiunge la frase: “con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?”.

