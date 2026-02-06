Per il maltempo gravi disagi sull’Aurelia e a Pian della Carlotta: il punto della situazione del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

Comunicato stampa

“La forte pioggia che questa notte ha colpito il nostro territorio ha causato numerosi disagi, in particolar modo lungo la via Aurelia e in via Pian della Carlotta. Fango e detriti hanno invaso strade e purtroppo anche tante aree private e commerciali, tra cui il Bar Ristorante Rosetta: fortunatamente non ci sono feriti o danni alle persone. Sin dalle prime luci dell’alba c’è stato un dispiegamento di Volontari, Forze dell’Ordine e uffici comunali, che ancora adesso stanno lavorando senza sosta per tornare quanto prima ad una situazione di normalità”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Due le criticità maggiori riscontrate – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una lungo la Via Aurelia, dove a causa dell’esondazione del Fosso Sassetara, si sono verificati allagamenti importanti nelle aree limitrofe causando disagi alla viabilità della Statale e all’adiacente struttura di rifornimento. L’altra, lungo via Pian della Carlotta, dove si è verificato uno smottamento importante e sul quale stiamo effettuando ulteriori approfondimenti”

“Per la via Aurelia intanto ci tengo a sottolineare come in questo momento sia tornata già perfettamente percorribile ed in completa sicurezza – ha aggiunto la Gubetti – sin dalle prime ore della mattina, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile Comunale di Cerveteri, i Carabinieri di Campo di Mare, i mezzi dell’Aeronautica di Furbara, la Polizia Locale e il personale di Multiservizi Caerite e Rieco, insieme ad Anas, ente titolare della strada, che hanno provveduto a liberare dal fango le aree private e pubbliche interessate dai danni del maltempo”.

“Più complessa la situazione in via Pian della Carlotta – prosegue – sul posto, oltre alla Protezione Civile comunale, c’è il personale dell’Ufficio Tecnico del nostro Comune e la Multiservizi Caerite: attualmente è in corso un’ispezione attraverso un drone per un maggiore e più scrupoloso approfondimento sui reali danni cagionati dalla furia dell’acqua di questa notte. Il transito veicolare e la viabilità in generale non sono chiusi: la zona non è isolata. È stato aperto però, un varco su un terreno privato di un’azienda agricola, che ha concesso di far transitare le auto sul proprio terreno in concomitanza del tratto di strada interrotto”.

“Sono in continuo contatto con il personale intervenuto sul posto e con i residenti della zona – conclude il Sindaco – fornirò puntuali aggiornamenti non appena ce ne saranno”.