Il basket visto da… Matteo 

Sono Matteo, ho 17 anni e faccio Basket a Bracciano ormai da 10 anni.

Per me il basket è passione, è amore ed è anche divertimento. La pallacanestro è lo sport che mi ha fatto cambiare. Prima di scegliere questo sport, sognavo di fare calcio, ma alla fine ho scelto di virare sul basket.

Qui mi sono trovato molto bene, sia con la società che con i compagni. Infatti per giocare bene a basket, a mio parere è importantissimo il legame che si crea con i compagni. In una partita, in campo tutta la squadra parla la stessa lingua. I compagni, durante il corso della partita sono fondamentali. Mentre giochi, ti aiutano sia in attacco sia in difesa. Ti incitano, ti spronano a dare di più e fare meglio. Con loro ridi, scherzi, ti confronti. Il basket è soprattutto divertirsi. Se non ti diverti, non riuscirai mai a raggiungere i tuoi obiettivi. Per me il basket è tutto. Anche a scuola, durante le ore di educazione fisica, non faccio altro che chiedere di avere la palla per tirare o palleggiare, anche con i miei compagni di classe. È uno sport completo di cui dentro al campo, c’è una visione che è diversa da quella fuori che può avere uno spettatore.

La gioia più grande che ho realizzato a basket, è stata l’anno scorso la conquista dei due campionati vinti. Io quando gioco penso a divertirmi, dò sempre del mio meglio. Anche quando l’anno scorso ero sul punto di lasciare, la mia passione per questo sport, mi ha spinto a restare. Il basket è quello sport che, quando lo cominci a giocare, non ti vuoi mai fermare.

Matteo Papi