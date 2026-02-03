I grandi classici italiani in chiave jazz nel nuovo appuntamento di Trevignano Proms

Continua a Trevignano Romano l’iniziativa di Trevignano Proms: il progetto curato dal direttore artistico Stefano Cucci, che sta avendo il merito di portare i grandi nomi della musica italiana (e non solo) nel borgo del Lago di Bracciano.

Arrivata oramai alla sua quinta edizione, Trevignano Proms si è affermata come punto di riferimento per chiunque voglia vivere la magia della musica dal vivo, ma questa l’evento si è contraddistinto rispetto ai precedenti appuntamenti, sia per via dei suoi interpreti, sia per il genere scelto per l’occasione.

Nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio, presso l’Aula Consigliare del Comune di Trevignano Romano, ad andare in scena è stato un quartetto che ha avuto il duro compito di rivisitare in chiave jazz alcuni dei pilastri della musica italiana.

I musicisti Marta Capponi, Francesco D’Errico, Stefano Cantarano ed Emiliano Caroselli, rispettivamente alla voce, pianoforte, contrabbasso e batteria, si sono cimentati nella reinterpretazione di canzoni storiche dal repertorio di cantanti come Mina, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Ornella Vanoni e Mia Martini.

L’apprezzamento del pubblico, composto anche da diversi giovanissimi, ha toccato livelli altissimi, come testimoniato anche dal fatto che il concerto è riuscito a raggiungere il sold out, il terzo della stagione di Trevignano Proms.

Il prossimo appuntamento, come ribadito da Cucci al termine dell’esibizione, è per domenica 8 febbraio. Ad esibirsi saranno Assunta Cavallari e Fabio Silvestro, con un duo pianistico da non perdere.

Davide Catena, redattore L’agone