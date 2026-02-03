Apre la Farmacia Comunale di Trevignano Romano: presidio pubblico stabile al servizio della comunità

Con l’apertura della Farmacia Comunale di Trevignano Romano, in via Mosca 58, l’amministrazione comunale rafforza in modo significativo il sistema dei servizi pubblici essenziali, confermando una visione orientata alla tutela concreta del diritto alla salute e alla prossimità verso i cittadini. Un presidio pensato per rispondere ai bisogni quotidiani della comunità e per rappresentare un punto di riferimento stabile, accessibile e duraturo.

La Farmacia Comunale nasce come bene pubblico della collettività, destinato a rimanere patrimonio dei cittadini nel tempo, indipendentemente dal soggetto incaricato della gestione. Una scelta amministrativa che riflette attenzione, responsabilità e una chiara volontà di rafforzare i servizi di interesse generale.

«La Farmacia Comunale rappresenta un tassello importante della nostra idea di comunità» sottolinea il sindaco Claudia Maciucchi. «Riguarda un ambito delicato e fondamentale come la salute. Rafforzare un servizio pubblico di questo tipo significa garantire prossimità, affidabilità e attenzione quotidiana ai cittadini, con uno sguardo particolare verso chi vive condizioni di maggiore fragilità. Il risultato raggiunto è stato possibile anche grazie al lavoro serio e competente degli uffici comunali, che hanno affrontato con professionalità un percorso complesso e articolato».

Accanto alla funzione tradizionale di dispensazione dei farmaci, la Farmacia Comunale garantirà sconti su farmaci e parafarmaci, resi possibili anche grazie agli acquisti centralizzati, che consentono di calmierare i prezzi e ampliare le opportunità di risparmio per le famiglie.

«Quando un servizio è comunale» evidenzia il vicesindaco Luca Galloni, «assume un valore che va oltre l’erogazione della prestazione e diventa parte di una visione più ampia di comunità. La Farmacia Comunale è uno strumento pubblico che rafforza il diritto alla salute, la prevenzione e l’equità nell’accesso ai servizi, contribuendo a rendere più solido e vicino il sistema di welfare locale. In questo quadro è giusto riconoscere anche il lavoro svolto negli anni dalla storica Farmacia Amirkanian, che ha rappresentato per Trevignano Romano non solo un presidio sanitario, ma un punto di riferimento umano e sociale. La figura di Mario Amirkanian, insieme all’impegno di Elsa, Eduardo, di Farid e di tutto il personale, è parte della storia della nostra comunità. Un patrimonio di professionalità e umanità che merita rispetto e riconoscimento».

Sul piano sociale, l’apertura della Farmacia Comunale rappresenta anche un ulteriore punto di contatto tra i cittadini e il sistema dei servizi sociali. «La Farmacia Comunale» afferma l’assessore alle Politiche Sociali Viola Catena, «può diventare uno spazio di prossimità capace di intercettare bisogni quotidiani, spesso non espressi, e di orientare le persone verso le risposte più adeguate. È un luogo familiare e accessibile che rafforza la rete territoriale e favorisce l’integrazione tra salute, inclusione e supporto sociale, soprattutto per anziani, persone sole e nuclei fragili».

Proprio la prevenzione rappresenta uno degli elementi qualificanti del nuovo presidio. La Farmacia Comunale ospiterà giornate gratuite di prevenzione e monitoraggio, dedicate al controllo di parametri fondamentali per la salute. Tra i servizi previsti figurano la misurazione di colesterolo e glicemia, i test per le intolleranze alimentari, la MOC, le valutazioni per l’insufficienza venosa, l’analisi del capello, la misurazione della pressione arteriosa, il controllo dell’udito e l’utilizzo gratuito della bilancia pesa persone.

La Farmacia Comunale osserverà i seguenti orari di apertura: 9.00 – 13.00 e 15.30 – 19.30

L’apertura della Farmacia Comunale si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione dei beni comuni e di rafforzamento dei servizi di prossimità, portata avanti con uno stile sobrio e orientato ai risultati. Un presidio pubblico che arricchisce il sistema dei servizi locali e restituisce alla comunità un nuovo strumento di tutela della salute, costruito con competenza e visione.

Un servizio che apre le sue porte alla comunità e guarda al futuro di Trevignano Romano.

Un altro obiettivo raggiunto attraverso scelte responsabili e durature, misurabili nei fatti e nella qualità della vita delle persone.