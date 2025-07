L’aeroporto di Fiumicino di nuovo sul podio

Ancora una volta l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino vince il primato come miglior aeroporto d’Europa.

Infatti, chi crede che l’Italia sia indietro o ultima in tutto, sbaglia! L’aeroporto di Fiumicino si aggiudica infatti per la settimana volta consecutiva questo primo posto di privilegio.

Infatti pochi giorni fa è stato definito come tale ad Atene dall’associazione internazionale di categoria ACI (Airport Council International) Europe nel corso della sua 35° assemblea generale, in cui, ogni anno, vengono premiati con il “Best Airport Award” gli scali che si sono distinti per l’eccellenza del personale, per la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali.

A giudicare i vari aeroporti è stata una giuria composta da otto rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione europea tra cui la Commissione Europea, Eurocontrol, Itf, Ecac, Sesar Ju e altri.

Diversi i fattori che hanno portato la giuria verso questa conclusione. L’aeroporto è stato infatti attento a molti aspetti come l’impegno nella transizione green, con l’inaugurazione lo scorso gennaio del più grande impianto fotovoltaico. Un ottimo risultato viene anche dalla gestione dei processi aeroportuali basata sui dati e il consolidamento nelle relazioni con gli stakeholder istituzionali. Aspetti che hanno portato l’aeroporto di Roma Fiumicino, gestito da AdR, nuovamente il primo d’Europa.

Va inoltre detto che lo scalo è stato anche riconosciuto come l’ottavo nel mondo.



Da non sottovalutare anche la soddisfazione dei passeggeri che vi transitano. Il livello di soddisfazione è rientrato infatti nel programma di survey “Airport Service Quality” condotto in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo. A testimonianza della continua capacità di attrazione della Capitale, nei primi 5 mesi dell’anno l’hub di Fiumicino ha registrato un nuovo incremento del traffico passeggeri del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Claudia Reale