Municipio XV. A Cesano nasce la Casa dei Servizi, inaugurazione 28 maggio

“Servizi sociali, scolastici, digitali, di ascolto e di portierato sociale. Sono gli sportelli della nuova Casa dei Servizi del Municipio XV a Cesano, aperti al pubblico a partire da martedì 3 giugno per fornire servizi gratuiti in risposta a esigenze sociali, supporto per i servizi scolastici, facilitazione digitale e prenotazione online anche di servizi anagrafici, contrasto al disagio giovanile e assistenza alle persone a rischio di esclusione sociale per la presenza di problematiche familiari, abitative, lavorative e sanitarie.

Una programmazione settimanale con i servizi erogati dai Servizi Sociali municipali, Ufficio Scuola e Nidi del Municipio XV, l’Associazione A Mente Libera, Anteas Roma Città Metropolitana APS e Fondazione Mondo Digitale. Con l’apertura della Casa dei Servizi, con il Presidente, Daniele Torquati, proseguiamo nel lavoro di avvicinamento dei servizi al territorio, per costruire un pezzo alla volta una rete sempre più capillare che possa andare incontro alle esigenze dei cittadini dando risposte concrete alla Comunità.

La Casa dei Servizi sarà inaugurata mercoledì 28 maggio alle 17.30 in Via della Stazione di Cesano 838.“

Così in una nota gli Assessori al Sociale e al Decentramento Amministrativo del Municipio XV, Agnese Rollo e Alessandro Cozza.