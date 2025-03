Punti di Facilitazione Digitale nel Distretto RM 4.3: un aiuto concreto per muoversi nel mondo digitale

Da alcuni mesi, nei Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano, sono attivi i Punti di Facilitazione Digitale, uno servizio gratuito del Distretto RM4.3 messo a disposizione delle cittadine e dei cittadini per ricevere supporto pratico e diretto nell’uso dei principali strumenti digitali e servizi online.

Presso ogni sportello è presente una facilitatrice o un facilitatore digitale, una figura esperta pronta ad ascoltare le richieste e ad accompagnare passo dopo passo le persone nello svolgimento delle pratiche.

Il servizio è aperto a tutti ed è rivolto a chiunque desideri migliorare le proprie competenze digitali, ricevere formazione, supporto e assistenza nell’uso delle tecnologie e degli strumenti informativi.

Tra i principali servizi offerti:

Attivazione e gestione di SPID e CIE (Carta d'Identità Elettronica).

Accesso ai portali della Pubblica Amministrazione, come INPS, Fascicolo Sanitario Elettronico, anagrafe online.

Richiesta di certificati anagrafici, documenti sanitari.

Supporto per prenotare visite mediche online.

Creazione e gestione della posta elettronica ordinaria e PEC.

Aiuto per effettuare pagamenti digitali (es. PagoPA) e iscrizioni ai servizi scolastici.

Assistenza per la gestione di bonus e contributi pubblici (es. bonus energia, assegno unico, carta dedicata a te).

Il progetto, oltre agli sportelli di facilitazione digitale attivi nei Comuni del Distretto, ha già promosso e realizzato diversi corsi di formazione sull’uso degli strumenti digitali.

I corsi si stanno tenendo presso i centri anziani del territorio e all’interno del progetto “Nuova Era”, iniziativa del Distretto finanziata dal PNRR che prevede percorsi residenziali e di autonomia per persone con disabilità.

Presto partiranno nuovi percorsi di formazione, sia individuale che di gruppo, in collaborazione con la ASL, le Cooperative, le Associazioni e le Scuole del territorio. Il servizio sta favorendo sinergie e collaborazioni significative a livello locale, svolgendo un ruolo attivo nell’animazione territoriale e nella crescita della comunità, con una partecipazione sempre più ampia e coinvolgente.

La cittadinanza digitale è fondamentale per garantire la piena partecipazione alla società contemporanea, sempre più interconnessa e basata sulle tecnologie digitali. Essere cittadini digitali significa non solo avere accesso a Internet e ai dispositivi tecnologici, ma anche sviluppare le competenze necessarie per navigare in modo sicuro, critico e consapevole nel mondo digitale. Questo implica la capacità non solo di sapersi districare nella pluralità dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione ma anche di riconoscere e contrastare la disinformazione, proteggere i propri dati personali, esercitare i propri diritti online e contribuire attivamente al dibattito pubblico attraverso gli strumenti digitali. In un’epoca in cui c’è una sovrapposizione importante tra il mondo reale e virtuale, molte delle decisioni politiche, economiche e sociali vengono influenzate dal digitale, promuovere una cittadinanza digitale inclusiva e responsabile è essenziale per garantire una democrazia più partecipativa e accessibile a tutti e tutte.

Calendario degli Sportelli Digitali nei Comuni del Distretto Roma 4.3.

Bracciano – Palazzo Comunale, URP (Piazza IV Novembre, 6)

Lunedì 9:00 – 12:00 | Mercoledì 9:00 – 12:00

Anguillara Sabazia – Ufficio Protocollo (Piazza del Comune, 1)

Martedì 9:00 – 12:00 | Giovedì 15:00 – 18:00 | Venerdì 9:00 – 12:00

Canale Monterano – Palazzo Comunale (Piazza del Campo, 9)

Mercoledì 15:00 – 18:00 | Giovedì 9:00 – 12:00

Manziana – Palazzo Comunale (Largo G. Fara, 1)

Lunedì 9:30 – 12:30 | Giovedì 9:30 – 12:30

Trevignano Romano – Palazzo Comunale, URP (Piazza Vittorio Emanuele III, 1)

Martedì 9:00 – 12:30

Trevignano Romano – Biblioteca Comunale (Via degli Asinelli, 10)

Martedì 16:30 – 18:00

Per informazioni e per fissare un appuntamento chiama il 334 69 63 663 oppure scrivi a:

inform4.3@digitalefacile.online

Il progetto è realizzato dal Distretto Socio Sanitario RM 4.3, in quanto individuato dalla Regione Lazio come soggetto sub attuatore della misura “Rete dei servizi di facilitazione digitale – Regione Lazio”, finanziata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 1, Asse 1 – Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione digitale”.