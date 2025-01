Istat, fatturato industria in calo

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a novembre sale dell’1,5% sul mese precedente e scende del 2,6% su base annua.

“Una rovina! Le industrie sono precipitate in un baratro. Una caduta che dura da 20 mesi consecutivi. E’ dall’aprile del 2023, infatti, che le nostre industrie registrano un calo tendenziale nei dati corretti per gli effetti di calendario e, purtroppo, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Un capitombolo che sta avendo effetti nefasti sul Pil e sulla crescita, come dimostra il dato di oggi, secondo il quale nel quarto trimestre 2024 si è avuta una variazione nulla del Pil rispetto al trimestre precedente. Un Paese, insomma, fermo o che, come per il fatturato, addirittura arretra” conclude Dona.