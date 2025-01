A Messina apre la “Casa delle farfalle”

Al Museo Regionale “Maria Accascina” di Messina (Viale della Libertà, 465) fervono i preparativi per l’apertura della “Casa delle Farfalle”, un progetto itinerante che dal 14 febbraio al 14 giugno trasformerà un giardino d’inverno in un vero paradiso tropicale, dove centinaia di farfalle vivranno libere in volo.

Patrocinata dal Comune di Messina, l’iniziativa punta a sensibilizzare grandi e piccoli sulla biodiversità e quest’anno si arricchisce con la collezione “Insecta” del giudice Vittorio Aliquò, offrendo un’affascinante immersione nel mondo degli insetti.

Andrea Scarso a capo della società che organizza l’evento, evidenza come la “Casa delle Farfalle”a Messina, quest’anno, assuma un valore speciale grazie alla location d’eccezione: il Museo Regionale Accascina custode di capolavori di inestimabile valore, tra cui due opere del Caravaggio e un’opera di Antonello da Messina.

I visitatori saranno accompagnati da esperti naturalisti e potranno partecipare a laboratori didattici ed eventi interattivi.