Canale, la Regione finanzia la polizia locale

Nell’aula consiliare del Comune di Canale, presieduta dal Sindaco Alessandro Betterelli, si è svolta martedì mattina una cerimonia istituzionale di consegna di un significativo contributo economico per l’acquisto di una macchina da destinarsi alla Polizia locale.

A consegnare l’assegno simbolico, è stato l’assessore regionale Luisa Regimenti che ha voluto omaggiare Canale con la sua presenza; presenti nell’aula vi erano il vice Sindaco Fabrizio Lavini e il giovanissimo consigliere alla protezione civile Joao Cersosimo, il sindaco di Allumiere Luigi Landi, che sta ricoprendo attualmente anche un incarico regionale, il dirigente del Commissariato di Civitavecchia Aurelio Metelli, il comandante della Sottosezione autostradale di Cerveteri Gianluca Di Pietrantonio, il comandante della Polizia locale di Bracciano Claudio Bonarota il presidente della Riserva Naturale Fernando Cappelli, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri del Comando Stazione di Manziana, della protezione civile di Canale.

Nella formalità istituzionale che l’evento ha imposto, non sono mancate sfumature di una familiarità che solo certe realtà piccole e virtuose sono in grado di far percepire.

L’onorevole Regimenti ha pacatamente trasfuso la sua determinazione ad assolvere al mandato conferitole nell’assessorato alle Polizie Locali regionali condividendo il fondamentale contributo che apportano alle amministrazioni e alle comunità. Da questo è nato il suo impegno a realizzare il progetto di istituire un’accademia regionale di formazione per operatori della polizia locale, scuola di qualificazione dove gli agenti possano uscire con un grado di preparazione adeguato allo svolgimento dei vari compiti che saranno chiamati ad espletare.

Sono passati anni, ha ribadito la Regimenti, dalla vecchia figura del vigile; oggi la polizia locale ha pari dignità di funzioni degli altri corpi di Polizia e pertanto necessita di un’adeguata attenzione e formazione.

Il contributo economico elargito rappresenta, ha specificato l’assessore, un dovere prima ancora che un riscontro fattuale di attenzione che la Regione rivolge alle Polizie Locali.

La vicinanza a Canale, seppure piccola realtà di poco più di 4.000 abitanti, avrà una continuità con proposte di formazione e qualificazione per gli agenti della Polizia Locale.

Alle parole commosse del sindaco, Alessandro Bettarelli, che nell’esaltare l’opera e le declinazioni degli appartenenti alla Polizia Locale di Canale presenti in aula, ha evidenziato l’importanza di un lavoro di rete con gli altri corpi di Polizia e l’orgoglio di vederli amichevolmente riuniti tutti intorno a un tavolo, metafora di unione d’intenti.

L’assessore ha ricordato come la Polizia locale possa significativamente garantire la sicurezza di un Comune consentendone la proficua proliferazione del turismo, dell’implemento di residenzialità e dell’economia, migliorando la qualità di vita dei cittadini e il valore di un territorio.

Anche l’intervento del vice sindaco Lavini è stato caratterizzato da commosse parole di orgoglio per la vicinanza delle istituzioni regionali e per la presenza delle numerose e disparate realtà civili e militari.

Una pagina bella di perfetta sintonia tra amministrazione periferica e centrale, tra una politica fatta di parole e quella riscontrata nei fatti; la presenza fisica dell’assessore Regimenti, altro non è stato che un’evidenza, infatti, di come le istituzioni che contano sono fatte di persone e quelle persone portino il calore dei gesti e la considerazione dei fatti.

Sciolti i formalismi cerimoniali, la parte umana si è palesata nell’amalgama di un piccolo rinfresco di cortesia e nella foto di rito, fortemente voluta e sentita dall’assessore con tutti i presenti.

Una pagina bella di vita amministrativa che mette i cittadini al centro di professionalità che siano in grado di rappresentare l’istituzione in cui possano credere.

Ludovica Di Pietrantonio

Redattrice L’agone