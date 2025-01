Rai Kids, arriva “Alex Player”

Un viaggio nel mondo degli eSport nella nuova serie animata di Rai Kids. Da mercoledì 22 gennaio, tutti i giorni, alle 9.25 e alle 15.35, arriva “Alex Player”. L’opera, prodotta da Cyber Group Studios in coproduzione con Graphilm, Scrawl Animation, Bee Prod – Webmedia, Pictanovo / Hauts de France con la partecipazione di Rai Kids e France télévisions, è disponibile in boxset anche su RaiPlay.

Alex Player affronta l’importanza dell’amicizia, i valori dell’eSport, il lavoro di squadra, il saper superare i propri ostacoli, e la complessità di gestire una competizione di alto livello insieme alla vita di tutti giorni, a scuola e in famiglia. Alex Player esplora diversi temi, tra cui accettare gli altri e le loro differenze, il beneficio delle avversità, imparare a crescere insieme attraverso le sconfitte e le vittorie, il sessismo, la rivalità, il brivido dello sport. La serie butta giù i cliché, rivelando il valore del fair play nel mondo dei videogiochi. Nel corso delle 26 puntate vengono seguite le epiche avventure dei giovani giocatori sia nella loro vita reale (in 2D) che nel mondo di Land of Titans (in 3D) e si scoprirà come questa passione tra ragazzini e adolescenti può essere un evento sportivo di alto livello!

Quest’anno, è il turno della scuola Belmont di ospitare il campionato interregionale tra scuole dell’eSport “Land of Titans”. E’ un’opportunità per riunire le migliori squadre sotto i quindici anni della regione! Camille, Amy e Mike sono coloro che formano la squadra locale, le Manguste. Costretti a sostituire il loro capitano, conoscono Alex, un carismatico e appassionato giocatore di calcio… ma una totale schiappa in fatto di video game! Eppure, Alex si scopre essere particolarmente dotato. Ma cosa più importante, ha tutte le caratteristiche per essere un vero Capitano, capace di tirar fuori il meglio da ciascuno di loro! Insieme, questi outsiders si sfideranno con la squadra che detiene il titolo del Campionato, i potenti Dragoni, nonché contro gli Onyx e le loro super naturali tattiche di difesa, le Campionesse con la loro leggendaria velocità, e specialmente contro i Cobra, imbroglioni compulsivi.