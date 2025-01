Ladispoli, clochard al freddo e al gelo

Riceviamo e pubblichiamo – Riteniamo necessario tornare a riportare l’attenzione sul problema mai risolto dei senzatetto che, invisibili nel nostro comune, nelle nostre strade, si confondono tra gli invisibili senza lavoro, senza casa, senza cure mediche, sopravviventi in un mondo sempre più cieco, e che ci ricordano che la politica non serve a far ridere la gente per fare scordare il resto.

Tavoli più volte invocati e silenzio istituzionale, annunci da parte dell’amministrazione mai attuati, responsabilità rimbalzate, con questo freddo, toccano il punto più basso del termometro sociale.

Le situazioni presenti a Ladispoli, nel caso di chi vive per strada, sono bombe ad orologeria in continua esplosione sociale: interventi della polizia, divisioni tra i cittadini, aiuti inefficaci. Tutti ritornano lì per la notte.

Chi sceglie di vivere per strada ha le stesse buone ragioni di chi pensa che con le frecce tricolori si possa risollevare il turismo locale.

Ed in questi casi, particolari, queste persone vanno aiutate, ascoltate, al fine di un efficace intervento.

Invochiamo, per l’ennesima volta, soluzioni reali piuttosto che foto istituzionali alla ricerca di “like”.

Circolo Sinistra Italiana – Litorale Nord “Mahsa Amini”

Alleanza Verdi Sinistra