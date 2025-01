Alle 17 si parla di cultura e politica

“Quale spazio per la cultura cattolico liberale e popolare nell’attuale fase politica?” è il titolo del seminario a porte chiuse che si terrà oggi, venerdì 17 gennaio, alle 17, in occasione del prossimo anniversario dell’Appello ai Liberi e Forti lanciato da don Luigi Sturzo il 18 gennaio 1919.

Il seminario, promosso dal think-tank Tocqueville-Acton in collaborazione con il periodico fondato da Sturzo “La Croce di Costantino”, sarà l’occasione per confrontarsi sull’attualità del popolarismo sturziano quale risposta alle sfide del nostro tempo che esprimono l’esigenza di una nuova sintesi politica ispirata ai valori della libertà, solidarietà e giustizia e, dunque, sulla necessità di dare valore alla cultura cattolico liberale e popolare, dentro e fuori dai partiti, in piena continuità con la riflessione avviata all’interno del mondo cattolico in occasione dell’ultima edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici di Trieste per tornare a essere lievito nella società e nelle Istituzioni.

Il seminario sarà introdotto dagli interventi di Flavio Felice, Presidente del Tocqueville-Acton e tra i maggiori studiosi del pensiero politico di Luigi Sturzo, e del filosofo Rocco Buttiglione (Pontificia Accademica delle Scienze Sociali e Catholic University of Lublin) e vedrà la partecipazione di diversi esponenti del mondo cattolico, della politica nazionale e locale, dell’accademia e della società civile. La discussione sarà moderata dal costituzionalista Fabio Giuseppe Angelini, il quale traccerà anche le riflessioni conclusive.

Il Tocqueville-Acton Centro Studi e Ricerche, attraverso le sue numerose pubblicazioni, dibattiti e iniziative di formazione e grazie alle relazioni strette con alcuni dei più prestigiosi think-tank europei e americani di area liberale, popolare e repubblicana, rappresenta da quasi vent’anni il punto di riferimento in Italia del cattolicesimo liberale il cui impegno è teso alla promozione nelle Istituzioni, nei corpi intermedi e nella società della visione cristiana della persona, dell’economia sociale di mercato e del popolarismo liberale.