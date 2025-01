Riceviamo e pubblichiamo – Si informano i Cittadini che sono in pagamento i contributi per i libri di testo relativi all’A.S. 2024/2025 (avviso pubblico del Giugno 2024).

Nelle prossime settimane saranno addebbitate sul conto le somme concesse: per coloro che non hanno fornito un IBAN, sarà possibile ritirare il contributo per cassa recandosi direttamente alla tesoreria del Comune, BCC di Roma, in Piazza Tubingen.