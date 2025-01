Bracciano e la rimozione rifiuti

Riceviamo e pubblichiamo – Questa mattina, insieme all’associazioneO.D.V. abbiamo rimosso i rifiuti abbandonati nell’area pubblica di via Claudia, procedendo anche a una manutenzione del verde.

Nei mesi scorsi lo spazio è stato delimitato con due cancelli per cercare di limitare gli atti di vandalismo e, a breve, sarà oggetto di un intervento di riqualificazione per renderlo fruibile e accogliente.

Un sentito ringraziamento a tutti i volontari dell’associazione che quotidianamente, dedicando una parte del loro tempo per Bracciano, onorano il patto di collaborazione per la cura dei beni comuni stipulato con il comune. Si ringraziano, inoltre, per il supporto la Tekneko e la polizia locale.