Il famoso orsetto Paddington torna su Rai Yoyo con la terza stagione de “Le avventure di Paddington”. Appuntamento lunedì 13 gennaio, tutti i giorni, alle ore 15.40. La serie è inoltre già disponibile in boxset su RaiPlay.

Anche nella terza stagione le storie di Paddington scaldano il cuore, incoraggiano ad essere curiosi, generosi con gli altri e a vivere gli affetti sentendosi parte di una grande famiglia.Il mondo di Paddington diventa molto più grande, le sue avventure escono dai confini dei Windsor Gardens e i suoi viaggi sia reali che immaginari riservano grandi emozioni: da una vacanza al mare all’esplorazione dell’isola dei dinosauri o alla spedizione all’interno di un buco nero! La terza stagione è suddivisa in quattro temi -“Fuori dal mondo”, “Vacanze al mare”, “Supereroi” e “Festeggiamenti» – e ci farà conoscere tre nuovi personaggi: Shantee, la guardiana del faro amante della natura, Taylor, il bagnino e istruttore di surf americano, e un ospite che arriva dal Perù. Non mancherà una visita speciale della zia Lucy!

Ogni episodio prende spunto dai libri originali di Michael Bond, ma porta con sé anche lo spirito degli ultimi film che hanno visto protagonista il simpatico orsetto. La produzione si avvale di una tecnica di animazione avanzata che restituisce l’emozione del reale attraverso un fantastico 3D. Gary Barlow del gruppo pop inglese dei Take That ha composto la sigla di questa serie che fin dalle prime inquadrature cattura sia piccoli e grandi che riconoscono l’amato Paddington al primo sguardo, sia i più piccoli che lo vedono per la prima volta.