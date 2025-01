Anguillara Sabazia: inaugurate le aree di forestazione per un futuro sostenibile

Ieri mattina, 8 gennaio 2025, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si è tenuta l’inaugurazione delle due aree di intervento forestale, un progetto ecologico di grande rilevanza. All’evento hanno partecipato numerose figure istituzionali, accolte dal sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, insieme ai suoi collaboratori, assessori e consiglieri. Tra i presenti, il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Pierluigi Sanna, Emiliano Minnucci, capo segreteria del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la consigliera metropolitana e sindaca di Mazzano Romano Nicoletta Irato, il comandante Dario Bovino del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, i tecnici della Città Metropolitana e i responsabili dei lavori.

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR e rientra in un programma più ampio di rimboschimento che coinvolge diverse aree della Città Metropolitana di Roma. L’iniziativa interessa un’area complessiva di 24 ettari, suddivisa tra Valle Facciano e Lago di Martignano, e mira a creare nuovi boschi mediante la piantumazione di alberi e arbusti. Questo intervento contribuirà, nel tempo, a migliorare la biodiversità e a mitigare l’impatto delle alte temperature causate dalla crisi climatica. I lavori sono stati eseguiti con grande professionalità e includono una manutenzione garantita per cinque anni dall’impresa incaricata. Quest’ultima si occuperà anche della protezione delle piante tramite recinzioni, al fine di prevenire danni da parte di animali selvatici, come i cinghiali.

Emiliano Minnucci, sostenitore dell’iniziativa, ha espresso la sua soddisfazione, come cittadino di Anguillara e “cittadino del mondo”, sottolineando l’importanza di questo intervento in un periodo di crisi climatica. “Un milione di piante messe a dimora non solo miglioreranno l’ecosistema locale, ma contribuiranno anche al contrasto del riscaldamento globale”, ha dichiarato Minnucci, evidenziando la portata positiva di questo progetto. Minnucci ha anche riconosciuto l’impegno di Gualtieri e della Città Metropolitana in prima linea per il contrasto al cambiamento climatico.

Il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha sottolineato che l’iniziativa si inserisce in un grande piano ecologico che vedrà la piantumazione di un milione di alberi in tutta l’area metropolitana. “Questo intervento rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro i cambiamenti climatici”, ha affermato Sanna.

Il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, ha accolto positivamente il progetto, esprimendo gratitudine alla Città Metropolitana per aver scelto il suo comune tra i beneficiari della forestazione urbana. “Questi interventi concreti sono un segno tangibile dell’impegno per la sostenibilità e del desiderio di lasciare un mondo migliore alle future generazioni”, ha sottolineato Pizzigallo.

La consigliera metropolitana e Sindaca di Mazzano Romano Nicoletta Irato, ha espresso il suo entusiasmo per questa iniziativa di riforestazione e riqualificazione del verde extraurbano. Irato ha ricordato che, anche in zone rurali come la sua, la presenza di alberi è fondamentale, soprattutto dopo gli incendi che hanno devastato alcune aree. L’intervento non si limita alla piantumazione, ma prevede anche una cura continua per i prossimi cinque anni grazie ai fondi del PNRR, un impegno che rappresenta una grande opportunità per il contrasto all’inquinamento e il miglioramento della qualità dell’aria e del paesaggio.

Anche il Colonnello Dario Bovino, comandante del Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, ribadendo l’importanza di tutelare l’ambiente e il territorio circostante.

Presenti anche noi de L’agone, rappresentati dal presidente Giovanni Furgiuele, a testimoniare l’impegno del giornale nel documentare iniziative di sostenibilità e miglioramento ambientale.

L’inaugurazione delle aree di forestazione ad Anguillara Sabazia rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde. Questi interventi non solo arricchiranno l’ambiente locale, ma contribuiranno anche a mitigare gli effetti della crisi climatica, rendendo questo progetto un modello di investimento ecologico per le generazioni a venire.

Paola Forte

Redattrice L’agone

Di seguito, foto e video dell’evento.