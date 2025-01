XV municipio, riaperta la scuola “Amaldi”

“Il plesso Amaldi a La Storta è stato riaperto regolarmente questa mattina dopo che lo scorso 18 dicembre, a seguito di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco, era stata disposta la chiusura anticipata dell’Istituto per interventi urgenti sull’impianto elettrico esterno.

A causa infatti dell’allarme scattato, durante il sopralluogo dei VVF è stato riscontrato il malfunzionamento dell’impianto idranti esterno per la mancanza di alimentazione elettrica. Si è resa quindi necessaria la chiusura anticipata del plesso per utilizzare tutte le festività natalizie per la sostituzione del cavo esterno danneggiato e per la disostruzione di un tratto di condotta, probabilmente ostruita dalle radici di alcune alberature.

Tale vicenda è stata la prova che i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico interno e antincendio, effettuati nel 2022 dopo decenni, hanno funzionato e rilevato il problema che si è verificato all’esterno. Non possiamo che ringraziare l’Ufficio Tecnico del Municipio Roma XV e la ditta esecutrice che in tempi record hanno assicurato la riapertura della scuola, come anche il Dipartimento Lavori Pubblici per la celerità con la quale ha provveduto al rilascio della certificazione della rete degli idranti.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio