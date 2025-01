CMRC _ Forestazione PNRR – Anguillara

Oggi la visita di Città metropolitana alle aree dove sono in corso i lavori di riforestazione nel Comune di Anguillara Sabazia, parte del progetto PNRR RM03, “campagna romana e rilievi del settore Nord Occidentale”, che comprende anche le aree individuate nei Comuni di Morlupo e Magliano Romano, per una superficie complessiva di 45 ettari. La chiusura dei lavori è prevista per il prossimo 30 gennaio.

Accolti dal Sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, la Consigliera metropolitana e Sindaca di Mazzano Romano Nicoletta Irato, il Capo Segreteria del Sindaco Roberto Gualtieri, Emiliano Minnucci, unitamente ai tecnici di Città metropolitana e ai responsabili dei lavori.

Sono due le aree individuate dal Comune di Anguillara, di circa 12 ettari ciascuna, una nella porzione occidentale della Macchia di Martignano e l’altra nell’area pianeggiante a Sud di Bracciano, in località Valle Facciano, consistente in due poligoni distanti circa 800 metri l’uno dall’altro e collegati tra loro da Via Monti. Per ogni zona verranno utilizzate numerose specie arboree e arbustive autoctone, per un numero pari a circa 1000 piante ad ettaro, tra cui Acero, Carpino bianco, Pioppo, Cerro, Leccio, Quercus pubescens (roverella), Corniolo, Sanguinella, Biancospino, Euonymus europaeus (Berretta del prete), Ligustro e Rosa Canina.

“I tre lotti di Anguillara Sabazia fanno parte di un intervento di forestazione urbana che porterà circa 25 mila nuove piante in un’area dal profilo naturalistico ed ecosistemico particolare, che comprende la zona dei laghi di Bracciano e Martignano e le relative riserve naturali. Un’area delicata dal punto di vista ambientale e interessata anche recentemente da vasti incendi. Si tratta di un grande investimento ecologico in uno dei Comuni che hanno concesso una porzione importante del loro territorio, concorrendo attivamente al grande obiettivo della lotta al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e al miglioramento della qualità dell’aria. È sempre bene ricordare i numeri del progetto di riforestazione che complessivamente riguarda 930 ettari in aree urbane ed extraurbane di 19 Comuni dell’area metropolitana inclusa Roma, superando di 190 ettari il target previsto per Città metropolitana nei due avvisi pubblici del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica. Un risultato fortemente voluto e sostenuto dal Sindaco Gualtieri, che contribuirà fattivamente alla riqualificazione delle infrastrutture verdi, rafforzando le connessioni tra la Rete Ecologica Provinciale della CMRC e la Rete Ecologica di Roma Capitale. Il tema della sostenibilità ambientale è sempre più sentito dai cittadini, e sarà anche con il loro supporto oltre al team di ricerca e alle amministrazioni comunali che continueremo a monitorare, per i prossimi 5 anni, la crescita delle piante”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna.

Roma, 8 gennaio 2025.