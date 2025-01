Rai Yoyo e su RaiPlay, il ritorno di Hello Yoyo

Imparare l’inglese con i propri beniamini. E’ questa l’obiettivo di “Hello Yoyo”, il contenitore Rai per bambini, che torna con la terza edizione dal 6 gennaio 2025, dal lunedì al venerdì, alle ore 18 su Rai Yoyo e su RaiPlay.

Il magical world di Laura Carusino e della sua pasticciona fantastic bag, quest’anno con una grafica tutta rinnovata, ospiterà i numerosi e amati protagonisti di rinomate serie di cartoni animati tutte in lingua originale inglese. Da Bing a Peppa Pig, fino a Timmy con i suoi simpatici amici, le nursery rhymes di Pocoyo, Masha e Orso, Small Potatoes e altri ancora. Personaggi che intratterranno i bambini con nuove e divertenti storie. Su RaiPlay sono disponibili anche le puntate delle prime due edizioni.

Con questo programma Rai Kids prosegue nell’obiettivo di fornire ai più piccoli contenuti per avvicinare i bambini all’apprendimento della lingua inglese. Nel palinsesto del canale, infatti, tutti i giorni, alle ore 10, va in onda anche l’appuntamento con i cartoni in lingua con “Learning With Timmy” e a seguire con “Peppa Pig”: ogni episodio dell’amata maialina viene proposto in tre versioni (Inglese, italiano e in inglese con i sottotitoli) per far prendere dimestichezza ai più piccoli con la lingua inglese.

“Hello Yoyo” è un programma di Rai Kids, scritto da Stefano Acunzo, Giulia Marchionni e Laura Carusino, con la regia di Marta Manassero.