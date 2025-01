Natale Caerite, doppio appuntamento

Un doppio suggestivo appuntamento: uno nella straordinaria location del Castello del Sasso, l’altro nell’Aula Consiliare del Granarone. Sarà una giornata di emozioni e spettacolo quella di venerdì 4 gennaio: il programma del Natale Caerite è pronto ad accogliere un evento che già lo scorso anno ha riscosso un grande successo di pubblico ed è pronto a confermarsi, il “Concerto per Archi, pianoforte e voce a lume di Candele”. Il primo appuntamento è alle ore 17:00 al Castello del Sasso, il secondo alle ore 21:30 presso l’Aula del Granarone.

Non un semplice concerto, ma molto di più. In uno scenario davvero unico, illuminato da tantissime candele, questi musicisti straordinarie rivisiteranno le aree d’opera classiche e più celebri fino ai grandi brani che hanno caratterizzato la musica leggera italiana e diventate famose in tutto il mondo. Entrambi i concerti, sono ad ingresso gratuito.