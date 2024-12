Trevignano Romano e il presepe vivente

Come sempre Trevignano offre mille spunti e motivi per una rilassante passeggiata e nei giorni natalizi ancor di più grazie alle variopinte luminari, ai presepi che arricchiscono il lungolago e non solo. Quest’anno l’allestimento di un Presepe Vivente ha arricchito di ulteriore significato e magia l’atmosfera del Santo Natale nella cittadina lacustre. “Il progetto è nato in seno alla comunità parrocchiale di Santa Maria Assunta – come spiega il parroco Don Piero Rongoni – ed ha preso forma in poco più di due mesi, grazie alla sollecita e generosa risposta di alcuni fedeli, che hanno messo a servizio di questa opera, le loro maestranze e le loro capacità”. L’iniziativa ha preso corpo grazie alla sinergia di “altri volontari, che si sono messi in gioco per individuare i figuranti, per realizzare i costumi, per allestire le botteghe e gli scenari del presepe, la musica, le luci e quant’altro”.

Il Presepe Vivente è stato inaugurato nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, quando come continua a spiegare Don Piero: “Siamo andati in scena, malgrado le avversità climatiche e le fortissime raffiche di vento che, però, non hanno sminuito la forza di volontà dei “presepiari”, né la temerarietà dei visitatori che hanno mostrato grande apprezzamento per l’iniziativa”. Così il parroco Rongoni invita grandi e piccini a visitare il Presepe Vivente :“Vi aspettano il falegname nella sua bottega, l’oste e il suo buon vino da apprezzare con qualche dolcetto, il fabbro che forgia il ferro e le massaie intente a realizzare deliziosi impasti; e come non fermarsi presso la bottega del fornaio o in quella della frutta o dei tessuti….. per giungere poi alla stalla, in cui teneramente giace, avvolto in fasce, il bambino Gesù, amorevolmente custodito da Maria e Giuseppe e vegliato dall’angelo. Vi aspettiamo numerosi per godere la bellezza e l‘incanto di questo spettacolo”.



Le luci, i suoni e la magia della Natività, cuore unico ed essenziale, del Santo Natale, spesso messo in ombra da tutt'altro, torneranno ad animare le capanne del Presepe Vivente oggi Domenica 29 dicembre, con orario 16.30 – 18.30. Altri appuntamenti sono previsti per il 1° e il 6 gennaio prossimi. L'ingresso per la visita al presepe è in via della Rocca (ex consorzio agrario) e l'uscita presso la casa del fanciullo.

Cinzia Orlandi

Redattrice L’Agone.