Ladispoli si prepara per il concerto del 31

Fervono i preparativi per il concerto di Capodanno, che si svolgerà in Piazza Falcone in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro.

Gli spettatori potranno accedere nell’area pedonalizzata a partire dalle ore 19:00 attraverso il varco n.1 di Via Firenze e n.2 di Via Torino.

Piazza Falcone sarà interamente pedonalizzata a partire dalle ore 16:00 del 31 dicembre, con varchi in Via Firenze, Via Torino, Via De Begnac e Via Gentile.

Dalle ore 18:00 del 31/12/2023 e fino alle ore 3:00 del 1/01/2024 sarà inoltre chiuso al traffico il tratto di Via Firenze compreso tra il ponte Heusenstamm (lato Via Claudia) e l’incrocio con Via Castellammare di Stabia.

Inoltre, per consentire il montaggio degli allestimenti, a partire dalle ore 00:00 del 28 dicembre sarà istituito il divieto di sosta nell’area dedicata al palco e al backstage.