Regione Lazio, concorso per guardiaparco

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 55 unità di personale con inquadramento nell’area degli istruttori (ex categoria C – posizione economica C1), del comparto Funzioni locali, nel ruolo del personale non dirigenziale della Giunta regionale del Lazio. I posti previsti afferiscono al profilo professionale di istruttore area vigilanza – Guardiaparco, di cui all’allegato M Bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, che ne individua le caratteristiche e i contenuti. Al Guardiaparco sono assegnate diverse funzioni, tra le quali, in particolare, la sorveglianza e il controllo del territorio dell’area protetta regionale presso cui è assegnato e delle aree contigue all’area protetta di competenza (art. 10 L.R. 29/97), per il rispetto e l’applicazione di tutte le norme regolamentari e del piano dell’area protetta nonché di regolamenti, disposizioni e leggi regionali e nazionali in materia di tutela ambientale e di gestione del territorio; l’attività di vigilanza nei settori di competenza ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 29/97, la stesura dei verbali e rapporti, la cura dell’iter amministrativo degli atti redatti; la collaborazione con gli altri organi di polizia e vigilanza, anche rivestendo la funzione di ausiliario di pubblica sicurezza.