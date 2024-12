Parco in festa, Natale in natura è diverso

A cavallo tra il 2024 e il 2025, passando per Natale fino alla fine dell’anno e poi alla prossima epifania: il Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano promuove una serie di eventi e iniziative per le festività natalizie con lo scopo di incrementare la valorizzazione del territorio naturale protetto. Il programma si inserisce nel cartello degli eventi denominato Parco in festa, realizzato grazie al finanziamento pubblico concesso dalla Regione Lazio. Il programma è già partito: l’ente di gestione del Parco è infatti risultato aggiudicatario di un importo complessivo di poco meno di 30 mila euro e coinvolgerà alcune realtà del territorio (DMO Beltour, Aisfor, Fidelia, testate giornalistiche locali e regionali) per promuovere, organizzare e gestire gli appuntamenti che per tutto Dicembre e fino al prossimo 5 Gennaio 2025 si alterneranno tra Spazio Porta del Parco e 4 Comuni dell’area dei due laghi: si tratta di 14 appuntamenti tra concerti e mercatini natalizi, degustazioni enogastronomiche, film e spettacoli a teatro, ma pure trekking nei boschi, sono queste alcune delle tappe di Parco in festa. “Siamo davanti l’ennesimo impegno dell’ente per sostenere il nostro meraviglioso bacino – afferma Tiziana Pepe Esposito, Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano – la Regione Lazio si è fatta promotrice di un’azione incisiva che abbiamo raccolto con entusiasmo per continuare nel nostro percorso di turismo sostenibile. Il nostro Parco si appresta a segnare un altro passaggio significativo della sua storia: in questi 25 anni tanto è stato fatto, ma molto resta ancora da realizzare. Gli auguri di queste festività vogliono essere anche un momento di riflessione sul nostro cammino comune,” chiude Tiziana Pepe Esposito.

Giorno per giorno, ecco tutti gli eventi in programma con Parco in festa

8/12 Concerto Candlelight Spazio Porta del Parco (Anguillara Sabazia – Roma)

11/12 Cena/degustazione enogastronomica (Anguillara Sabazia- Roma)

15/12 La Scuola Orchestra per Telethon Chiesa di San Francesco (Anguillara Sabazia- Roma);

20/12 Cena/Degustazione enogastronomica (Anguillara Sabazia- Roma)

21/12 Mercatino dell’artigianato e della solidarietà, Laboratorio musicale per bambini, Proiezione del film Santa Claus Conquers the martians, spettacolo teatrale Il Pesciolino d’Oro, Aperitivo ceramico Birra e Argilla, Concerto di Sergio Andrei, DJ Set con Uma Spazio Porta del Parco (Anguillara Sabazia- Roma)

22/12 mercatino dell’artigianato e della solidarietà, Laboratorio riciclo per bambini Spazio Porta del Parco (Anguillara Sabazia- Roma)

28/12 Trekking “La gestione delle acque nella città ideale di Oriolo dal Rinascimento ai giorni nostri” (Oriolo Romano – Viterbo)

29/12 Spettacolo teatrale Desideri di Birillo (Teatro) Centro Anziani (Anguillara Sabazia- Roma)

29/12 Concerto Musiche Tradizionali del Lazio de I Guitti Piazza del Castello (Bracciano Roma)

04/01 Spettacolo teatrale Desideri di Birillo (Teatro) Consorzio del Lago di Bracciano (Bracciano – Roma)

04/01 Trekking “La gestione delle acque nella città ideale di Oriolo dal Rinascimento ai giorni nostri” (Oriolo Romano – Viterbo)

05/01 Spettacolo teatrale Desideri di Birillo (Teatro) Centro Anziani (Trevignano Romano – Roma)

05/01 Concerto jazz a cinque elementi Piazza Tittoni (Manziana – Roma)

05/01 Concerto del coro “La settima nota” del maestro Massimiliano Paffi Chiesa Santa Maria del Carmine, piazza Valentini (Manziana – Roma)