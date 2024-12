Bracciano, gli auguri dell’assessore

Il Natale è una festa che parla di rifugio, accoglienza e dignità. La natività ci racconta la storia di una famiglia costretta a lasciare la propria casa, a cercare riparo in una terra straniera, a trovare conforto in una stalla. Sono il simbolo eterno di chi affronta il viaggio della speranza, portando con sé il desiderio di un futuro migliore. Auguro a tutti un Natale che non sia solo un momento di festa, ma anche un’occasione per riflettere, per fare spazio nel cuore e nella mente a chi ha bisogno di solidarietà. Perché il vero spirito del Natale si realizza ogni volta che scegliamo di non voltare lo sguardo, ma di tendere una mano.

Buon Natale ,

Che sia un giorno di pace, giustizia e speranza per tutte e tutti.

A cura assessore. M. Guitarrini comune Bracciano