Verso una Roma più… futura

Riceviamo e pubblichiamo – Il 12 dicembre l’Assemblea Capitolina ha approvato all’unanimità la delibera, a mia prima firma, sulle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati nel territorio di Roma Capitale”. Questo risultato storico dota finalmente Roma di uno strumento uniforme per garantire maggiore sicurezza stradale, in particolare agli utenti più vulnerabili.

La delibera è frutto del lavoro della Consulta sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità e di tante persone che, spesso partendo da esperienze dolorose, hanno messo a disposizione le loro competenze. Gli attraversamenti pedonali rialzati, infatti, possono ridurre fino al 60% gli incidenti gravi.

L’obiettivo è chiaro: adottare standard uniformi per ridurre la velocità dei veicoli, aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti e promuovere un approccio inclusivo alla mobilità, tenendo conto delle esigenze di persone con disabilità o mobilità ridotta.

Giovanni Zannola