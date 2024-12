“Incontr’Arti”, comincia l’ultima settimana

Ultimo appuntamento della settima edizione di “Incontr’Arti” una festa itinerante finanziata del Municipio Roma XI. Realizzata con la direzione artistica di Gino Auriuso -e organizzata da Artenova- Incontr’Arti è una manifestazione culturale che fa dell’inclusione e della socializzazione la parte preponderante dei quattro appuntamenti che hanno preso il via domenica 8 dicembre e che vedranno calare il sipario domenica 29 dicembre 2024. L’Incontro è la parola d’ordine del progetto, è al centro di tutto, è l’alfa e l’omega; L’Incontro tra le arti, tra le culture, tra le persone.

Un programma ricco e articolato che si sta realizzando grazie alla partecipazione di straordinari artisti e performer i quali spaziano dal Circo al Tango, dalla Musica Popolare al Tip Tap, dal Canto Polifonico alle Danze Africane. Una miscellanea di arte e cultura che anima varie piazze del Municipio in occasione delle feste natalizie.

Il maestro Nando Citarella, la band No Funny Stuff, i tangheri Mauro Navone e Daniela Ayala, la street band Cecafumo, la ballerina Elisabetta Ventura, questi alcuni dei protagonisti che stanno impreziosendo il nutrito e variegato palinsesto artistico.

Il programma dell’ultima Domenica (29 dicembre) animerà il quartiere Muratella e più precisamente Parco Pezzi (via Generale Mario pezzi), a farlo saranno i ritmi di mamma Africa Djembe con inizio alle ore 11.00 e poi si continua col Coro The New Choir Ensemble che ci porterà nelle atmosfere natalizie.