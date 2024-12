Salvini assolto dal tribunale di Palermo

Il tribunale di Palermo ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio al processo per la vicenda della nave dell’Ong spagnola Open Arms. Per il giudice il fatto non sussiste. Secondo l’accusa, il leader della Legae ministro dei Trasporti, nell’agosto del 2019, quando ricopriva la carica di ministro dell’Interno, avrebbe impedito illegittimamente all’equipaggio dell’imbarcazione catalana di far sbarcare a Lampedusa 147 migranti soccorsi in mare. Queste le parole del ministro dopo la sentenza: “Sono felice. Dopo tre anni ha vinto la Lega, ha vinto l’Italia. Difendere la patria non è un reato ma un diritto. Andrò avanti ancora più determinato di prima”.