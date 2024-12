Ladispoli, “Caravaggio incontra le auto d’epoca”

“Ladispoli assisterà ad un evento inedito che coniugherà la grande pittura ai gioielli storici della produzione automobilistica italiana”.

Con queste parole la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, ha annunciato la kermesse “Auto e Motori. Caravaggio incontra le auto d’epoca” in programma domenica 22 dicembre in via Sanremo all’angolo con via Roma. Evento patrocinato dall’amministrazione comunale di Ladispoli.

“A partire dalle ore 9,30, fino al pomeriggio inoltrato – prosegue la delegata Caggianelli – i pittori dell’associazione “Sui Passi di Caravaggio”, insieme all’associazione “Volanti storici”, daranno vita ad una rassegna che celebrerà le bellezze italiane che hanno incantato il mondo come i dipinti di Michelangelo Merisi e le splendide auto storiche. Un connubio sulle eccellenze dell’ingegno e dell’arte italiana che non mancherà di affascinare gli appassionati dei veicoli storici e tutti coloro che restano incantati davanti ai capolavori di Caravaggio, mirabilmente riprodotti da artisti di Ladispoli e Cerveteri. Stanno arrivando adesioni di collezionisti di veicoli storici da tutto il Lazio per una manifestazione mai realizzata prima nella nostra città. Ringraziamo l’assessore al turismo Marco Porro e le due associazioni per la fondamentale collaborazione all’organizzazione della manifestazione”.