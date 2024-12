Natale in danza al teatro Vannini

Il 21 e il 22 dicembre, al teatro Vannini in via De Begnac, la città di Ladispoli accoglie la prima edizione della rassegna coreutica “Natale in Danza”, con la direzione artistica di Paola Sorressa a cura dell’Associazione Culturale Mandala Dance Company (supportata MIC_Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo dal Vivo) in collaborazione con La Valigia dell’Attore e il Comune di Ladispoli. Due serate dedicate alle Scuole di Danza che operano nel territorio: protagonisti le allieve e gli allievi di Profession Dance, Formazione Danza Mantini e Humanity Dance Project.

Nella prima giornata del 21 dicembre, Natale in Danza ospiterà due eventi: alle ore 17:00 le esibizioni degli allievi della scuola di Danza “8 Tempi”, direzione didattica di Giorgia Antonelli (Associazione Studio Danza Ruscito), specializzata nella danza classica e nel contemporaneo, e degli allievi della “Formazione Danza Mantini”, con la direzione didattica di Loredana Mantini (Associazione Fitness Suite), specializzata nel modern/contemporaneo.

Alle ore 20:30 invece in scena gli allievi della scuola di Danza più longeva di Ladispoli, “Profession Dance”, con la direzione didattica di Marta Scarsella e la direzione artistica di Paola Sorressa, che questo anno festeggia i suoi 30 anni di attività, specializzata nella danza classica e nel contemporaneo. Coreografie a cura di Paola Sorressa, Marta Scarsella, Edy Scotti e Rita Marozza.

Nella giornata conclusiva del 22 dicembre si svolgerà un unico evento, alle ore 17:00, con la “Humanity Dance Project” (Associazione Fitness Suite), diretta da Daniele Ingrassia, specializzata nella danza hip hop. Ospite della serata Mandala Dance Company, con la produzione Essence, e i suoi danzatori del Dance Training Program Internazionale, Matrix PRO 2024, con le coreografie di Paola Sorressa ed Edy Scotti.

Con il patrocinio del Comune di Ladispoli, l’Assessorato alla Cultura, e in collaborazione con La Valigia dell’Attore, la rassegna coreutica nasce dalla sinergia d’intenti reciproci, con lo scopo di dare spazio alle realtà formative presenti sul territorio, premiandole per l’importante ruolo svolto a vantaggio delle nuove generazioni sul piano socio culturale, e artistico sportivo.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.