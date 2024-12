Istat, fatturato industria in calo

Secondo i dati resi noti oggi dall’Istat, il fatturato dell’industria a ottobre sale dello 0,5% sul mese precedente e scende del 5,3% su base annua.

“Una Caporetto! Si tratta del 19° calo tendenziale consecutivo nei dati corretti per gli effetti di calendario” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Una tempesta che ha colpito le nostre industrie dall’aprile del 2023, senza che da allora si sia mai intravisto uno spiraglio di luce e di sereno” prosegue Dona.

“Un dato che sta avendo effetti nefasti sul Pil e sulla crescita. Quanto al rialzo congiunturale, per quanto positivo, non basta a far recuperare su base annua, oltre al fatto che una rondine non fa Primavera” conclude Dona.